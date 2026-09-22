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مردم استان در دویست و پنجمین شب متوالی، بار دیگر با اجتماع در میدانهای اصلی شهربر اتحاد و انسجام ملی در کنار نیروهای مسلح برای صیانت از امنیت و منافع ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میدان شهید بجنورد بار دیگر شاهد حضور پرشور مردمی بود که در دویست و پنجمین شب متوالی، پیام پایداری خود را در کنار نیروهای جانبرکف مسلح کشور مخابره کردند.
این حضور گسترده، گواهی بر این حقیقت است که ملت ایران برای پاسداری از امنیت ملی، تا هر زمان که نیاز باشد در میدان خواهند ماند.
حجتالاسلام علی رحمانی دوشنبه شب در تجمع مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی در میدان شهید اظهار کرد: انسجام و وحدت مردم انقلابی و بصیر بر دهان یاوهگویان کوبید و این وحدت و همدلی، مهمترین سرمایه ملی در برابر توطئههای دشمنان است.