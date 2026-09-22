بعلت افزایش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی هرمزگان، ساعات عصر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات صبح تا ظهر آسمان استان صاف تا کمی ابری است.

مرضیه سی سی پور افزود: در برخی نقاط که شرایط بارشی فراهم نیست احتمال افزایش باد، گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد و براین اساس توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: ساعات صبح تا ظهر مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز متلاطم است که باید تمهیدات لازم برای رفت و آمد‌های ایمن شناور‌ها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی صورت گیرد.

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از فردا چهارشنبه تا جمعه در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش باد‌های جنوب غربی موجب متلاطم شدن دریا می‌شود و همچنان ادامه ناپایداری جوی در ارتفاعات استان انتظار است.

امروز نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و از فردا تا پایان هفته، افزایش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.