سرپرست معاونت بهره‌برداری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان یزد، از ارزیابی سالیانه تأسیسات فاضلاب در دست بهره‌برداری استان یزد با حضور ارزیابان کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد فاتحی، از ارزیابی سالیانه تأسیسات فاضلاب در دست بهره‌برداری استان یزد با حضور مدیر بهره‌برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و تیم ارزیابان کشوری خبر داد. وی افزود: این ارزیابی مطابق برنامه‌ریزی‌ها و با هدف بررسی دقیق وضعیت تأسیسات، میزان انطباق عملکرد با معیار‌های ابلاغی و شناسایی ظرفیت‌های بهبود در بخش فاضلاب استان یزد صورت گرفت.

وی افزود: در این ارزیابی، خطوط فرعی، اصلی و انتقال فاضلاب و همچنین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان یزد توسط یک گروه ۹ نفره از ارزیابان خبره کشوری مورد بررسی قرار گرفت و تأسیسات بر اساس شاخص‌ها و معیار‌های ابلاغی، به‌صورت تفصیلی ارزیابی و امتیازدهی شدند.

فاتحی ادامه داد: در جریان این برنامه، ارزیابان از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد، تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان و تصفیه‌خانه فاضلاب تفت بازدید کردند و وضعیت بخش‌های مختلف این تأسیسات از نظر بهره‌برداری و انطباق با معیار‌های ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت بهره‌برداری فاضلاب آبفای یزد همچنین از ارزیابی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر یزد خبر داد و گفت: در این بخش نیز خطوط و اجزای شبکه در چارچوب معیار‌های ابلاغی بررسی شد تا نقاط قوت، زمینه‌های قابل بهبود و الزامات بهره‌برداری به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های سالانه با رویکرد ارتقای کیفیت بهره‌برداری، افزایش آمادگی تأسیسات، بهبود عملکرد شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال و ارتقای فرآیند تصفیه فاضلاب صورت می‌گیرد و نتایج آن می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی و اقدامات اصلاحی در این حوزه قرار گیرد.

فاتحی در پایان با قدردانی از حضور و همراهی تیم ارزیابان کشوری، بر استمرار پایش تخصصی تأسیسات و تلاش برای ارتقای شاخص‌های بهره‌برداری فاضلاب در استان یزد تأکید کرد.