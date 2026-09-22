کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و از فردا تا پایان هفته، افزایش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری، صبح تا ظهر در مناطق دریایی استان با افزایش باد‌های جنوب شرقی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود. توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح تا ظهر مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز متلاطم خواهد بود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی و تفریحی انجام شود.

سی سی پور گفت: از فردا چهارشنبه تا جمعه، بعدازظهر و شب، افزایش باد‌های جنوب غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و تداوم ناپایداری جوی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.