به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سجاد راحت طلب گفت: امسال با مشارکت مجموعه‌های اجرایی، مردم، اصناف و نیرو‌های مسلح در هفته دفاع مقدس، ۲۵۰ برنامه در سطح شهرستان فسا تهیه و تدوین شده است که از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه برگزار می‌شود.

او ادامه داد: غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، توزیع نوشت‌افزار در بین دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، برگزاری مسابقات ورزشی، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس و برگزاری رزمایش بزرگ جانفدایان از جمله برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در فسا است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فسا همچنین از اجرای رزمایش گروه‌های جهادی و کمک‌های مؤمنانه نیز در این ایام خبر داد و افزود: توزیع بیش از ۲ هزار بسته آموزشی لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.