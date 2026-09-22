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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فسا از برگزاری ۲۵۰ برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در شهرستان فسا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سجاد راحت طلب گفت: امسال با مشارکت مجموعههای اجرایی، مردم، اصناف و نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس، ۲۵۰ برنامه در سطح شهرستان فسا تهیه و تدوین شده است که از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه برگزار میشود.
او ادامه داد: غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، توزیع نوشتافزار در بین دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، برگزاری مسابقات ورزشی، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس و برگزاری رزمایش بزرگ جانفدایان از جمله برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس در فسا است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فسا همچنین از اجرای رزمایش گروههای جهادی و کمکهای مؤمنانه نیز در این ایام خبر داد و افزود: توزیع بیش از ۲ هزار بسته آموزشی لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند از دیگر برنامههای این هفته خواهد بود.