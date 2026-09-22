به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان دورود با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان، اعضای شورای تأمین، شورای اداری و جمعی از مسئولان شهرستان در محل فرمانداری دورود برگزار شد.



در این مراسم، نصرالله فخر مجدیان به‌عنوان فرماندار جدید دورود معرفی و از خدمات فریبا بهاری در دوران سرپرستی فرمانداری این شهرستان قدردانی شد.



گفتنی است فخر مجدیان پیش از این چهار سال معاون برنامه‌ریزی فرمانداری دزفول و چهار سال بخشدار مرکزی دزفول بوده است.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، در این مراسم با تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران با مردم تأکید کرد.



سعید پورعلی، اظهار داشت: فرماندار جدید دورود دیدار‌های رو در رو با مردم را به‌صورت منظم در دستور کار قرار دهد و برای اولویت‌های مهم شهرستان از جمله رفع موانع تولید و ارتقای وضعیت معیشتی مردم تلاش کند.



پورعلی استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و نخبگان شهرستان را ضروری دانست و افزود: هماهنگی و مشارکت با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید در دستور کار مدیریت شهرستان قرار گیرد.



معاون استاندار لرستان همچنین بر حضور مدیران در میان مردم تأکید کرد و گفت: حضور مسئولان در تجمعات و برنامه‌های مردمی موجب ایجاد حس نزدیکی بیشتر و کاهش فاصله میان مردم و مسئولان می‌شود.



وی بر برگزاری به‌موقع جلسات شورای تأمین و شورای اداری نیز تأکید و تصریح کرد: مدیر باید میدانی، انقلابی و جهادی باشد و از هر ظرفیتی برای رفع موانع و مشکلات مردم استفاده کند.



پورعلی با اشاره به شرایط موجود و تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه و بی‌نظمی در بازار و قیمت‌ها، اظهار کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با مشارکت و تلاش شبانه‌روزی در کنار مردم باشند.



وی با تأکید بر ضرورت وحدت و وفاق افزود: دولت با فساد، جزیره‌ای عمل کردن و عدم ارتباط با مردم مخالف است و امیدواریم همه در کنار یکدیگر در مسیر خدمت به مردم تلاش کنیم.