همزمانی سالگرد وفات حضرت فاطمه معصومه(س) با آغاز هفته دفاع مقدس، فرصتی ست برای مرور نقش و جایگاه زنان مؤمن در فرهنگ دینی، و روایت ایستادگی بانوانی که در دفاع از ارزش‌ها و سرزمین ایران، حضوری ماندگار داشتند.

از حرم تا جبهه،حضرت معصومه، الگوی زنان مومن و مبارز

از حرم تا جبهه،حضرت معصومه، الگوی زنان مومن و مبارز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دفاع از حریم «ولایت و امامت» یکی از خصوصیات و ویژگی‌های برجسته حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها است که در طول عمر بابرکت ایشان موج می‌زند و این مهم می‌تواند برای بانوان جامعه اسلامی ما بسیار الگوی ارزشمند و پرثمری باشد.

یکی از مهمترین اهداف سفر حضرت معصومه سلام‌الله علیها به سرزمین ایران تبلیغ و نشر دین اسلام بود. ایشان به خوبی می‌دانست موقعیت امام رضا علیه‌السلام در دستگاه خلافت مأمون فرصت خوبی برای تبیین ارزش‌های دینی است، بنابراین در مسیر سفر به ایران از هیچ فرصتی برای تبلیغ امامت و مذهب تشیع فرو گذاری نکرد و بر این پایه می‌توان سفر حضرت معصومه سلام‌الله علیها به ایران را فرصتی دانست که با برملا کردن ظلم و ستم عباسیان نقاب از چهره نفاق مامون نیز برداشت.

سفر حضرت معصومه سلام‌الله علیها برای دیدار برادر ناتمام ماند و با رحلت خود مسیر احیای دین را به گونه‌ای دیگر طراحی نمود.

فاطمه معصومه سلام‌الله علیها در مرحله بالایی از عصمت و طهارت قرار داشت و همه‌ی آگاهی، بصیرت و بینش دقیق و عمیق دینی- سیاسی خود وامدار ولایت مداری می‌دانست.