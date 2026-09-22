به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون امور فرهنگی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی دانش آموزان، کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان ۴۹ هزار بسته تحصیلی و نوشت افزار را برای توزیع بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در نظر گرفته است که از این شمار هزار بسته بین دانش آموزان حاجی آباد توزیع شد.

احسان احمدی گفت: این بسته‌ها شامل؛ کیف، دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی و سایر ملزومات نوشت افزار برای تحصیل دانش آموزان است.

وی افزود: ارزش نوشت افزار‌های توزیع شده ۲ میلیارد تومان است.

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احمدی گفت: در روز‌های آینده نیز هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر دیگر نیز بین دانش آموزان نیازمند شهرستان حاجی آباد توزیع می‌شود.