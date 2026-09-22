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سی و نهمین نشست ادبی زمستان با هدف شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری مازندران در منطقه سههزار تنکابن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سی و نهمین نشست ادبی زمستان با هدف شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری استان مازندران و ایجاد نشاط اجتماعی، با حضور جمعی از هنرمندان مطرح کشور و مسئولان استانی و شهرستانی در مجموعه گردشگری ملبین منطقه سههزار تنکابن برگزار شد.
داریوش قانع رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن گفت: هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی چهرههای شاخص و استعدادهای جوان استان مازندران در حوزههای شعر و موسیقی و تجلیل از آنان است.
وی با اشاره به رویکرد توسعه عدالت فرهنگی افزود: با توجه به ظرفیتهای گردشگری و طبیعی شهرستان تنکابن، این برنامه با همکاری بخشداری کوهستان در منطقه سههزار برگزار شد تا در جهت تمرکززدایی از برنامههای فرهنگی و توزیع نشاط اجتماعی در سطح شهرستان گام برداشته شود.
قانع از همکاری فرمانداری، بخشداری کوهستان، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و اعضای شورای تأمین شهرستان در برگزاری این مراسم قدردانی کرد و افزود: این نشستها قرار است به صورت مستمر در شهرهای مختلف استان، بهویژه شهرستان تنکابن، ادامه یابد.
در این نشست ادبی، هنرمندانی از جمله رضا فیاضی، چنگیز حبیبیان، محمدرضا عقیلی و قاسم افشار حضور داشتند و از کتاب سیلی به نویسندگی رضا فیاضی، بازیگر و هنرمند پیشکسوت کشور، رونمایی شد.
در پایان این مراسم نیز از برترینهای نشست ادبی زمستان با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل شد.