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سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از باز بودن سامانه ثبت نام دانش آموزان و ادامه فرآیند تکمیل ثبتنام تا یکی دو هفته اول مهر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی, سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در برنامه سلام خبرنگار با اعلام آغاز رسمی تحصیل دانشآموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه،گفت: از فردا؛ چهارشنبه اول مهر، دیگر پایههای تحصیلی نیز فعالیت خود را در مدارس آغاز خواهند کرد. وی همچنین افزود: پیشدبستانیها نیز طبق برنامهریزی سازمان آموزش استانی، از ۱۲ مهر فعالیت خود را آغاز میکنند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشها درباره وضع ثبتنام و کتابهای درسی اظهار داشت: اگرچه بیشتر دانشآموزان پایه اول ثبتنام شدهاند، اما به دلیل جابجاییها و تغییر محل زندگی خانوادهها، فرآیند تکمیل ثبتنام تا یکی دو هفته اول مهر ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص تأمین کتابهای درسی تأکید کرد: برای دانشآموزانی که پیش از این در سامانه ثبتنام کردهاند، کتابها بهموقع توزیع شده است و برای سایرین نیز برنامهریزی لازم برای رفع هرگونه مشکل صورت گرفته است. فرهادی همچنین به چالش کاهش جمعیت دانشآموزی در پایه اول اشاره کرد و خواستار توجه ویژه سیاستگذاران به این مسئله شد.
هشدار درباره مخاطره جمعیتی و کاهش آمار پایه اول
علی فرهادی در خصوص وضع ثبتنام دانشآموزان اعلام کرد: با وجود ثبتنام بیشتر دانشآموزان پایه اول، کاهش آمار این مقطع نسبت به سال گذشته نگرانکننده است. وی با بیان اینکه کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نسبت به سال گذشته با کاهش جمعیت دانشآموزی پایه اول مواجه هستیم، تأکید کرد: این یک مخاطره جمعیتی است و سیاستگذاران حوزه جمعیت باید در این زمینه فعال باشند. وی همچنین اشاره کرد که به دلیل تغییر محل زندگی یا مهاجرت خانوادهها، فرآیند تکمیل ثبتنام تا یکی دو هفته اول مهر ادامه خواهد داشت.
تأمین کتابهای درسی و دسترسی آنلاین
وی در پاسخ به پرسش درباره توزیع کتابهای درسی، معاون آموزش و پرورش با اطمینان اعلام کرد که کتابهای تمامی دانشآموزانی که بهموقع در سامانه ثبتنام کردهاند، توزیع شده است. وی افزود: فرایند چاپ کتاب از سال گذشته آغاز شده و تأمین کاغذ برای سال آینده نیز پیشبینی شده است. فرهادی همچنین خاطرنشان کرد که برای دانشآموزانی که به دلیل تأخیر در تعیین رشته (بهویژه در پایه دهم) به کتاب دسترسی ندارند، فایلهای PDF تمامی کتابها در سامانه سازمان پژوهش و برنامهریزی در دسترس است.
مدیریت بحران نیروی انسانی و حل چالش کمبود معلم
فرهادی به موضوع کمبود معلم اشاره کرد و گفت: ما به دلیل شرایط جنگی نتوانستیم آزمون استخدامی بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را برگزار کنیم، اما با وجود داشتن ۲۰ هزار ردیف استخدامی، این فرآیند با چالش مواجه شد.
وی با اشاره به تلاشهای جهادی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری بهموقع آزمونهای نهایی و مدیریت وضع معلمان، تأکید کرد که برای جبران کمبود نیرو از روشهای مختلفی از جمله اضافه تدریس معلمان شاغل و بازنشسته و همچنین استفاده از ۲۱ هزار معلم حقالتدریس آزاد استفاده شده است. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: در آخرین بررسیها، بیش از ۹۶ درصد کلاسبندیها انجام شده و هیچ کلاسی بدون معلم باقی نمانده است.
برنامه پیشدبستانیها
وی اعلام کرد که طبق برنامهریزی سازمان تعلیق و تربیت کودک، کودکان پیشدبستانی (غنچهها) نیز از تاریخ ۱۲ مهر ه فعالیت خود را در مراکز پیشدبستانی آغاز خواهند کرد.
روند انتخاب رشته؛ اقبال به تجربی و ضرورت توجه به فنیوحرفهای
سخنگوی آموزش و پرورش در بررسی روند انتخاب رشته دانشآموزان متوسطه دوم، اعلام کرد که همچنان رشته علوم تجربی با حدود ۴۰ درصد، پیشتاز انتخاب رشتههاست. وی افزود: ۲۲ درصد دانشآموزان در رشته ریاضی و حدود ۳۷ درصد در رشته علوم انسانی ثبتنام کردهاند. همچنین سهم شاخه فنی و حرفهای و کاردانش در حال افزایش است و به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اهداف قانون برنامه هفتم که تأکید بر افزایش حضور دانشآموزان در شاخه فنی و حرفهای دارد، به خانوادهها توصیه کرد: مطلقاً دانشآموزان را به اجبار در رشته خاصی (مانند تجربی) قرار ندهید. بسیاری از خانوادهها بر رشته تجربی تأکید دارند، در حالی که درصد کمی از این رشته به پزشکی میرسند. اجازه دهید دانشآموزان بر اساس استعداد و توانمندی خود انتخاب کنند.
درخواست از والدین برای تکمیل ثبتنامها
فرهادی از والدین درخواست کرد تا در صورت ثبتنام نکردن، حتماً در هفته اول مهر اقدام کنند. وی تأکید کرد: ظرفیت کافی برای پذیرش تمامی دانشآموزان در مدارس دولتی داریم و هدف ما این است که هیچ کودکی، بهویژه کودکان ۶ تا ۱۱ سال، از تحصیل باز نماند.