به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از برگزاری شش جلسه تمرینی در تهران، تا ساعاتی دیگر برای ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود، تهران را به مقصد تاشکند ترک خواهند کرد.

دور جدید تمرینات تیم ملی از جمعه گذشته و با هدف آماده‌سازی برای برگزاری دو دیدار دوستانه و ادامه مسیر آماده‌سازی جهت حضور در جام ملت‌های آسیا آغاز شد.

در این اردو علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، مهدی ترابی و علی علیپور چهار بازیکنی هستند که به دلیل مصدومیت امکان حضور در جمع ملی‌پوشان را پیدا نکردند و دو دیدار دوستانه پیش‌روی تیم ملی را از دست دادند.

تیم ملی پس از شش جلسه تمرین در تهران، با سفر به تاشکند وارد مرحله بعدی برنامه آماده‌سازی خود خواهد شد.