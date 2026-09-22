نایب رئیس اتحادیه نوشت‌افزار مشهد گفت: تورم افسارگسیخته و افزایش چشمگیر قیمت‌ها، بازار نوشت‌افزار را در رکودی عمیق فرو برده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،علی روان در خصوص وضعیت بازار در آستانه بازگشایی مدارس اظهار داشت: قیمت کالا‌های وارداتی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد و تولیدات داخلی تحت تأثیر هزینه‌های مواد اولیه و شرایط اقتصادی، تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به بحران در واحد‌های تولیدی تصریح کرد: گرانی مواد اولیه و افزایش هزینه‌های جانبی باعث شده است تا کارگاه‌های تولیدی با ۱۵ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند و بیش از ۵۰ درصد نیرو‌های کار در این بخش تعدیل شوند.

نایب رئیس اتحادیه نوشت‌افزار مشهد افزود: بسیاری از خانواده‌ها به دلیل فشار‌های اقتصادی، خرید لوازم‌التحریر جدید را از سبد خانوار حذف کرده و به استفاده از اقلام سال‌های گذشته روی آورده‌اند که این امر منجر به افت ۵۰ درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم حمایت دولت از تولیدکنندگان، خواستار بازنگری در قوانین گمرکی، مالیاتی و روابط کارگر و کارفرما برای جلوگیری از تعطیلی کامل واحد‌های صنفی و تولیدی این حوزه شد.