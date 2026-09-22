به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست با مدیر عامل بانک صنعت و معدن ایران، روند تامین مالی طرح‌های اقتصادی استان و موانع پیش‌روی بهره‌مندی از تسهیلات مصوب را بررسی کرد و بر تسریع در اجرای تعهدات بانکی این بانک تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در چارچوب تعهدات بانک صنعت و معدن در سفر رییس‌جمهور به خراسان‌شمالی، ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی استان پیش‌بینی شده که تاکنون ۵۳ درصد آن جذب شده است.

استاندار خراسان‌شمالی افزود: تعیین تکلیف و تسریع در تخصیص ۹۴۰ میلیارد تومان تسهیلات باقی‌مانده برای جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها و تقویت ظرفیت‌های تولیدی استان ضروری است.

نوری با تاکید بر ضرورت پیوند موثر نظام تامین مالی با اولویت‌های توسعه‌ای استان گفت: منابع بانکی زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کنند که متناسب با پیشرفت فیزیکی و نیاز اعتباری پروژه‌ها، در زمان مناسب و با رویکردی هدفمند به چرخه تولید تزریق شوند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و سرمایه‌گذاری خراسان‌شمالی نیازمند حمایت جدی نظام بانکی است و باید با تسریع در بررسی پرونده‌های اعتباری و رفع موانع تامین مالی، زمینه تکمیل طرح‌های اولویت‌دار فراهم شود.

استاندار خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد ارزش افزوده، تقویت اشتغال پایدار و ارتقای توان اقتصادی استان منجر شود.

در این نشست، فهرستی از طرح‌های اولویت‌دار و پیشنهادی خراسان‌شمالی برای بررسی ظرفیت‌های تامین مالی در اختیار مدیرعامل بانک صنعت و معدن قرار گرفت.

این اقدام با هدف تسهیل فرآیند ارزیابی اعتباری پروژه‌ها، انطباق منابع بانکی با نیاز‌های واقعی بخش تولید و تسریع در تعیین مسیر تأمین مالی طرح‌های واجد شرایط انجام شد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن ایران نیز در این نشست با بررسی موضوعات مطرح‌شده در حوزه تامین مالی طرح‌های اقتصادی استان، در جریان اولویت‌های اعتباری و نیاز‌های سرمایه‌گذاری خراسان‌شمالی قرار گرفت و ظرفیت‌های این بانک برای پشتیبانی از پروژه‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.