پخش زنده
امروز: -
برای شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز، و صیانت از انرژی برق طرح مهتاب در برخی مناطق استان کرمان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.قائم مقام توزیع برق شمال کرمان با اشاره به اجرای بیست و پنجمین مرحله مانور طرح «مهتاب» از ابتدای سال جاری گفت: این مانورها با رویکرد پایش میدانی شبکه، شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز، ارتقای دقت اندازهگیری و صیانت از انرژی برق در مناطق مختلف شمال استان کرمان اجرا شده است.
محمد محسنی افزود:در این مدت، ۷ هزار و ۴۰۵ مورد برق غیرمجاز جمعآوری و ۳ هزار و ۷۰ مورد انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است که این اقدامات در راستای کاهش تلفات، ساماندهی مصرف و ارتقای ایمنی شبکه انجام شده است.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم این مانورها، شناسایی و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات اندازهگیری بوده که بر این اساس، ۷ هزار و ۱۰۲ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۲۶ هزار و ۶۲۰ متر کابل نیز جمعآوری شده است.
قائممقام شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ادامه داد: در جریان ۲۵ مرحله مانور طرح مهتاب، ۱۴۳ مجتمع بینراهی، ۵ هزار و ۶۰۳ مرکز تجاری، ۶۰۳ اداره و بانک و یک هزار و ۴۱۹ مسجد و مرکز مذهبی مورد بازدید و پایش قرار گرفتهاند.
محمد حسنی، با اشاره به تداوم برخورد با مصارف غیرمجاز در حوزه استخراج رمز ارز گفت: در این طرح، از ۲۰ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز، یکهزار و ۱۰۱ دستگاه رمزارز جمعآوری شده است که این اقدام در راستای جلوگیری از مصرف غیرمجاز انرژی و صیانت از پایداری شبکه برق انجام شده است.