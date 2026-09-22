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رزمایش بزرگ «جانفدایان ایران» با پیشبینی حضور ۴۶ هزار نفر امروز در سراسر استان سمنان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این رویداد دارای دو برنامه محوری در شرق و غرب استان است که به میزبانی شاهرود و سمنان برگزار خواهد شد.
مهدی واحدی سخنگوی رزمایش گفت : نمایش اقتدار «جانفدایان» استان سمنان، حمایت از نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و همچنین نمایش همبستگی و انسجام مردم از جمله اهداف اعلامشده برای برگزاری این رویداد عنوان شده است.
این برنامه با همراهی و برنامهریزی اقشار مختلف بسیج برگزار میشود و از آحاد مردم و خانوادههای ایرانی برای حضور در آن دعوت شده است رزمایش اقتدار با مشارکت مردم است .