به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این رویداد دارای دو برنامه محوری در شرق و غرب استان است که به میزبانی شاهرود و سمنان برگزار خواهد شد.

مهدی واحدی سخنگوی رزمایش گفت : نمایش اقتدار «جان‌فدایان» استان سمنان، حمایت از نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و همچنین نمایش همبستگی و انسجام مردم از جمله اهداف اعلام‌شده برای برگزاری این رویداد عنوان شده است.

این برنامه با همراهی و برنامه‌ریزی اقشار مختلف بسیج برگزار می‌شود و از آحاد مردم و خانواده‌های ایرانی برای حضور در آن دعوت شده است رزمایش اقتدار با مشارکت مردم است .