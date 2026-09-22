مردم ولایتمدار شهرستان ورامین در دویست و پنجمین شب متوالی حضور در خیابان‌ها، با تجمعی گسترده در پی شهادت رهبر انقلاب، حمایت مطلق خود را از نیرو‌های مسلح اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ورامین امروز شاهد برگزاری دویست و پنجمین شب اجتماع مردمی بود. حاضران در این قرار شبانه که در پی شهادت رهبر انقلاب به خیابان‌ها آمدند، بار دیگر بر ایستادگی در مسیر مقاومت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع باشکوه، حمایت کامل از نیرو‌های مسلح را یکی از ارکان صیانت از امنیت ملی دانستند و حضور مستمر خود در خیابان‌ها را نمادی از اتحاد و همبستگی ملی در برابر تهدیدات دشمن عنوان کردند.