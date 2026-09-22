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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد با تأکید بر اینکه دانشآموزان «امانتهای الهی» نزد مدیران و معلمان هستند، خواستار تقویت هویت خداشناسی، آموزش تعقل و تفکر و توجه جدیتر به یادگیری و فهم مفاهیم قرآن کریم در مدارس شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جمعی از مدیران آموزش و پرورش استان یزد و فعالان قرآنی، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با آیتالله ناصری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، دیدار و گفتوگو کردند.آیتالله ناصری در این دیدار با اشاره به اهمیت تربیت دینی و فکری دانشآموزان اظهار کرد: تدین، تعقل و تفکر از اصول مهمی است که باید در فرآیند تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد و این مفاهیم به دانشآموزان آموزش داده شود.
وی با بیان اینکه دانشآموزان امانتهای الهی نزد مدیران و معلمان هستند، افزود: مسئولان و معلمان آموزش و پرورش باید با توجه به این امانت، در مسیر تربیت صحیح و هدایت دانشآموزان به سوی زندگی شایسته و هدفمند تلاش کنند.نماینده ولیفقیه در استان یزد همچنین بر ضرورت تقویت هویت خداشناسی در دانشآموزان تأکید کرد و گفت: هویت به دانشآموز شخصیت میدهد و زمینه توجه بیشتر او به خداوند را فراهم میکند.
آیتالله ناصری با تأکید بر ضرورت هدفمندی دانشآموزان در مسیر زندگی و کسب علم و دانش خاطرنشان کرد: باید به دانشآموزان آموخت که در زندگی هدف داشته باشند و برای رسیدن به اهداف خود، از راهنمایی و ارشاد صحیح بهرهمند شوند.وی با اشاره به اهمیت هدایت دانشآموزان در مسیر درست زندگی تصریح کرد: بهترین کتاب برای هدایت انسانها، قرآن کریم است و باید در مدارس توجه ویژهای به یادگیری، انس و فهم مفاهیم قرآن صورت گیرد.
در ابتدای این نشست نیز هر یک از مدیران آموزش و پرورش استان یزد، گزارشی از برنامهها و اولویتهای حوزه کاری خود برای آغاز سال تحصیلی جدید ارائه کردند.