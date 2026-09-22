به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حمیدرضا کفاش گفت: پرونده قاچاق هزار و ۴۹ کیلوگرم آرد یارانه‌ای در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بجنورد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کفاش گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.