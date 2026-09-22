به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز از ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲:۱۰ مراسم ویژه برنامه‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س)، همچنین تلاوت قرآن کریم در جوار حرم و اقامه نماز ظهر و عصر به صورت زنده پخش می‌شود.

همچنین از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۴۵ مراسم خطبه خوانی در حرم مطهر آن بانوی مطهر به صورت زنده پخش می شود.

در همین خصوص مستند «هجرت مقدس»، با نگاهی به مفهوم هجرت در سیره انبیا و اهل‌بیت علیهم‌السلام و تشریح ابعاد مختلف این حرکت الهی پخش خواهد شد.

در این مستند روایت می‌شود این هجرت در تاریخ تشیع، تنها جابه‌جایی از سرزمین و دیاری به سرزمین دیگر نیست، بلکه در بسیاری از مقاطع، زمینه‌ساز حفظ و گسترش پیام توحید و ولایت بوده است.

در «هجرت مقدس» با بهره‌گیری از دیدگاه پژوهشگران و کارشناسان، به هجرت امام موسی کاظم (ع) و فرزندان ایشان، از جمله امام رضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) پرداخته می‌شود.

«هجرت مقدس» امروز ساعت ۱۲:۲۵ پخش می‌شود.

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