فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، پدیده کاراته ایران به فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا راه یافت.

راهیابی نماینده کاراته ایران به فینال

راهیابی نماینده کاراته ایران به فینال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امروز سه‌شنبه در سومین روز از رقابت‌های کاراته بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا، کاراته ایران روز شلوغی را دارد. سه نماینده در کومیته و همچنین کاتای تیمی بانوان، در این روز روی تاتامی می‌روند.

بر این اساس، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی نماینده جوان ایران که نخستین حضورش در تیم ملی بزرگسالان را تجربه می‌کند، در گام نخست وزن منهای ۵۵ کیلوگرم برابر توروانخای از لائوس با امتیاز عالی (اختلاف ۸ امتیاز) به برتری رسید.

دارنده طلای امید‌های جهان سپس مقابل ماریسا از سنگاپور قرار گرفت و بازهم با امتیاز عالی برنده شد تا به نیمه‌نهایی برسد.

پدیده کاراته ایران در نیمه‌نهایی مقابل سانتیرانی از اندونزی در کمتر از یک دقیقه با امتیاز عالی پیروز شد.

با این اوصاف دختر کاراته ایران با سه پیروزی متوالی با امتیاز عالی راهی فینال شد و پیش از ظهر امروز برای کسب نشان طلا با آدلا از مالزی روبه‌رو خواهد شد.

پیش از این در مسابقات امروز، کاتای تیمی بانوان و علی‌اصغر آسیابری فینالیست شدند. از دقایقی دیگر نیز مرتضی نعمتی روی تاتامی می‌رود.