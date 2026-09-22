به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند در این نشست با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، بر ضرورت پیگیری مستمر و جدی وضعیت طرح‌ها در شهرستان‌ها تأکید کرد و خواستار تقویت روند نظارت و پایش طرح‌ها و رفع موانع پیش‌روی عملیات اجرایی شد.

وی اظهار داشت: تمامی ظرفیت‌های موجود باید برای شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح ها، تکمیل واحد‌های مسکونی و فراهم شدن زمینه تحویل هرچه سریع‌تر آنها به متقاضیان به کار گرفته شود.

برومند همچنین بر ضرورت حضور میدانی و پیگیری مستمر مدیران شهرستان‌ها در مراحل مختلف اجرای طرح‌ها تأکید کرد و افزود: روند پیشرفت طرح‌ها باید به صورت مستمر رصد شود و مسائل و مشکلات موجود با هماهنگی بخش‌های تخصصی بنیاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.