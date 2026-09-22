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نشست مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با مدیران بنیاد مسکن شهرستانها با محوریت بررسی آخرین وضعیت طرحهای نهضت ملی مسکن برگزار شد و بر شتاببخشی به روند اجرای این طرحها و تکمیل واحدهای مسکونی در سطح استان تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند در این نشست با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، بر ضرورت پیگیری مستمر و جدی وضعیت طرحها در شهرستانها تأکید کرد و خواستار تقویت روند نظارت و پایش طرحها و رفع موانع پیشروی عملیات اجرایی شد.
وی اظهار داشت: تمامی ظرفیتهای موجود باید برای شتاببخشی به روند اجرای طرح ها، تکمیل واحدهای مسکونی و فراهم شدن زمینه تحویل هرچه سریعتر آنها به متقاضیان به کار گرفته شود.
برومند همچنین بر ضرورت حضور میدانی و پیگیری مستمر مدیران شهرستانها در مراحل مختلف اجرای طرحها تأکید کرد و افزود: روند پیشرفت طرحها باید به صورت مستمر رصد شود و مسائل و مشکلات موجود با هماهنگی بخشهای تخصصی بنیاد در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.