\n\n\n\n\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0641\u0631\u0648\u0634 \u062d\u0648\u0627\u0644\u0647 \u06cc\u0648\u0631\u0648 \u0646\u06cc\u0632 \u06f1\u06f9\u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f9\u06f1 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0627\u0631\u0632\u200c\u0647\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0644\u0647 \u0627\u0631\u0632 \u0648 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u062d \u0627\u0633\u062a:\n\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0641\u0631\u0648\u0634 \u062d\u0648\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0631\u0647\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u0646\u06cc\u0632 \u06f4\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f8\u06f4\u06f7 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646.\n\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0641\u0631\u0648\u0634 \u062d\u0648\u0627\u0644\u0647 \u0631\u0648\u0628\u0644 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f2 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646.\n\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0641\u0631\u0648\u0634 \u062d\u0648\u0627\u0644\u0647 \u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u06cc\u0646 \u06f2\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f1\u06f4\u06f1 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646.\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\n\n