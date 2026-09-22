به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ابوذر عطاپور در جلسه بررسی وضعیت تیم فوتبال خاتون بم در لیگ برتر بانوان کشور و جام باشگاه‌های آسیا، از واگذاری پشتیبانی تیم فوتبال خاتون بم به سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان خبر داد و گفت: ظرفیت‌های استان برای حمایت از این تیم و حضور قدرتمند آن در رقابت‌های داخلی و آسیایی به کار گرفته می‌شود.

وی با اشاره به افتخارات این تیم افزود: با تصمیم استاندار کرمان و حمایت ایشان و با توجه به ظرفیت‌های ورزشی استان، پشتیبانی از تیم خاتون بم در حوزه باشگاه‌داری و با استفاده از منابع شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی استان به سازمان همیاری شهرداری‌های استان واگذار شد.

وی با بیان اینکه خاتون بم تنها متعلق به مردم شرق استان کرمان نیست، ادامه داد: این تیم متعلق به مردم سراسر استان کرمان است و ما تعصب خاصی نسبت به آن داریم و تلاش می‌کنیم تا حد امکان از ظرفیت‌های استان برای افتخارآفرینی این تیم استفاده شود.

فرماندار بم نیز در این جلسه با اشاره به دغدغه استاندار کرمان درباره وضعیت تیم خاتون بم گفت: یکی از دغدغه‌های مهم استاندار، وضعیت این تیم بود که در آستانه ورود به چالش‌های جدی قرار داشت و با حمایت استاندار و تیم مدیریتی ایشان، اتفاقات خوبی برای خاتون بم رقم خورد.

وحدت عیدی، واگذاری تیم به سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان را تصمیمی مناسب دانست و افزود: قهرمانی این تیم برای روحیه بانوان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند موجب ایجاد شور، نشاط و امید در میان بانوان شود و ما نیز حمایت خود را از این تیم اعلام می‌کنیم.