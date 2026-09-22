دانشگاه مراغه در سومین جشنواره ملی برهان ویژه مناظره‌ها و کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌های کشور دو تندیس زرین و یک تندیس برنز کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دانشگاه مراغه با حضور ۳ تیم دانشجویی عملکردی درخشان در سومین رویداد ملی برهان داشت و هر سه تیم موفق به کسب رتبه‌ برتر در بخش‌های مختلف این رویداد شدند.

تیم پارادوکس با ترکیب دانشجویان مهدی رضایی، آرمان نکوراد، محمدرضا شاکر و سمیرا رشیدی تندیس زرین و لوح بخش مسائل محلی و ملی را دریافت نمود.

تیم اوج با ترکیب دانشجویان حدیث جعفرزاده، فاطمه ولی، نیما جنگجو و نوید بی‌یار عارفی تندیس زرین و لوح بخش مسائل جهانی و مواجهه با امر ملی را کسب کرد.

تیم ستارخان با ترکیب دانشجویان امیرحسین عاکی، امیر آقامعلی پور، رضا عباس زاده و فرشاد ناجی تندیس برنزین و لوح در بخش جنگ و پساجنگ را دریافت نمود.

دانشگاه مراغه با کسب رتبه‌های برتر در ۳ محور از مجموع ۴ محور رقابتی جشنواره در کنار دانشگاه‌های اصفهان و گیلان به‌ عنوان دانشگاه برتر جشنواره و مهدیه سیف‌احمدی سرپرست تیم دانشگاه مراغه به عنوان کارشناس برتر این دوره برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.

رویداد پایانی جشنواره ملی برهان از ۲۴ تا ۲۹ شهریور با شعار مسئله‌مندی و گفتگو محوری با حضور ۹۰ تیم دانشجویی برگزار شد.