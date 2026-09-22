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مردم شهرستان فیروزکوه در دویست و پنجمین شب متوالی حضور در خیابانها، همزمان با شب وفات حضرت معصومه(س)، با تجمعی باشکوه در میدان معلم، بر لزوم مقاومت اقتصادی و صیانت از منابع ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان معلم شهرستان فیروزکوه شاهد حضور پرشور مردمی بود که در دویست و پنجمین شب قرار شبانه، با تلفیقی از غم شهادت و شور مقاومت، پیام اتحاد خود را مخابره کردند.
حاضران در این اجتماع که همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س) برگزار شد، مسیر پیشرفت کشور را در گروی تغییرات رفتاری و مسئولیتپذیری اجتماعی دانستند. در این تجمع مردمی، مؤلفههایی، چون صرفهجویی در مصرف انرژی و روی آوردن به مصرف کالاهای ایرانی، به عنوان راهکارهای کلیدی برای رونق واحدهای تولیدی و افزایش فرصتهای شغلی در کشور مورد تأکید قرار گرفت.
شرکتکنندگان در این قرار شبانه، مقاومت در جبهه اقتصادی و حمایت از تولید ملی را تکمیلهای بر مسیر مقاومت ملی دانستند و تأکید کردند که با تکیه بر ایمان و همدلی، سدی استوار در برابر فشارهای خارجی خواهند بود.