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۳۳ هزار دانشآموز پایه اول امسال در مدارس مازندران سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ زنگ شکوفهها همزمان با آغاز سال تحصیلی کلاس اولیها در مدارس شهید قاسمیان و گلچین معانی سلمانشهر نواخته شد.
معاون مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم گفت: امسال ۳۳ هزار دانشآموز پایه اول در استان وارد مدرسه میشوند.
فضلی افزود: در شهرستان عباسآباد نیز ۵۰۵ دانشآموز کلاس اولی سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند و برنامهریزی لازم برای استقبال از این دانشآموزان انجام شده است.
وی با اشاره به شعار کیفیت و هویت در آموزش و پرورش مازندران گفت: تلاش میکنیم با برنامهریزی مناسب، زمینه رشد و تربیت دانشآموزانی توانمند و هویتمند را فراهم کنیم.
معاون مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین گفت: آغاز سال تحصیلی امسال با یاد شهدای والامقام، بهویژه شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، همراه است و امیدواریم دانشآموزان امروز ادامهدهنده راه شهیدان باشند.