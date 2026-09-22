به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ زنگ شکوفه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی کلاس اولی‌ها در مدارس شهید قاسمیان و گلچین معانی سلمانشهر نواخته شد.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم گفت: امسال ۳۳ هزار دانش‌آموز پایه اول در استان وارد مدرسه می‌شوند.

فضلی افزود: در شهرستان عباس‌آباد نیز ۵۰۵ دانش‌آموز کلاس اولی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند و برنامه‌ریزی لازم برای استقبال از این دانش‌آموزان انجام شده است.

وی با اشاره به شعار کیفیت و هویت در آموزش و پرورش مازندران گفت: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه رشد و تربیت دانش‌آموزانی توانمند و هویت‌مند را فراهم کنیم.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین گفت: آغاز سال تحصیلی امسال با یاد شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، همراه است و امیدواریم دانش‌آموزان امروز ادامه‌دهنده راه شهیدان باشند.