۲۲ هزار دانش آموز کلاس هفتمی در مدارس استان اردبیل حاضر شدند تا پس از ۷ ماه، دوباره مدارس، با حضور دانش آموزان رنگ و بوی تعلیم و تربیت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید اردشیر رشیدی آل هاشم، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل گفت: امسال ۲۲ هزار دانش‌آموز کلاس هفتمی در ۵۹۷ مدرسه سراسر نواحی و مناطق استان اردبیل مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی با اشاره به آمار ورودی پایه اول ابتدایی افزود: ورودی دانش‌آموزان اول ابتدایی در استان اردبیل کاهشی بوده و در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر امسال در مدارس استان مشغول به تحصیل خواهند بود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل ادامه داد: باتوجه‌به آمار دانش‌آموزان ورودی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین فضای آموزشی، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز در مدارس استان انجام شده است.

رشیدی آل هاشم یادآور شد: آموزش‌وپرورش استان اردبیل با آمادگی کامل و با همکاری خانواده‌ها و فرهنگیان، سال تحصیلی جدید را در تمامی مقاطع تحصیلی آغاز خواهد کرد و تلاش می‌کند بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان را فراهم کند.