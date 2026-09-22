به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی گفت: وضعیت جوی استان تا روز پنجشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.

وی افزود: به لحاظ دمایی نیز تا روز پنجشنبه روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین خاطرنشان کرد:، اما برای روز جمعه با توجه به نفوذ زبانه‌های پرفشار، ضمن افزایش ابر، روند کاهش نسبی دما را در سطح استان پیش رو خواهیم داشت.