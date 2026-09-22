آسمان صاف و آفتابی در قزوین تا پنجشنبه
کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین از تداوم پایداری جو در استان تا روز پنجشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به آخرین خروجی مدلهای هواشناسی گفت: وضعیت جوی استان تا روز پنجشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.
وی افزود: به لحاظ دمایی نیز تا روز پنجشنبه روند افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین خاطرنشان کرد:، اما برای روز جمعه با توجه به نفوذ زبانههای پرفشار، ضمن افزایش ابر، روند کاهش نسبی دما را در سطح استان پیش رو خواهیم داشت.