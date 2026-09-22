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رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: ۵۵۶ دانشجومعلم در سال تحصیلی جاری از دانشگاه فرهنگیان استان دانشآموخته شدند و از سال تحصیلی جدید فعالیت خود را در مدارس آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، لنگری گفت: دانشگاه فرهنگیان متناسب با ظرفیت خروجی خود و تعداد دانشجومعلمانی که دانشآموخته میشوند، نسبت به پذیرش دانشجوی جدید اقدام خواهد کرد تا چرخه تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش استمرار داشته باشد.
وی افزود: حدود ۳۰ هزار دانشجو دختر و پسر در ۳۳ مرکز شامل دانشگاههای دولتی، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور، فنی و حرفهای، جامع علمی و کاربردی و فرهنگیان خراسان شمالی زیر نظر ۵۲۱ عضو هیات علمی تحصیل میکنند.
رییس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی با اشاره به پذیرش دانشجویان جدید، ادامه داد: ۱۵۱ دانشجومعلم برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در این مرکز آموزش عالی پذیرفته میشوند.
لنگری افزود: این دانشجویان از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه خواهند شد و در حال حاضر بیش از هزار و ۵۰۰ دانشجومعلم در هفت رشته تحصیلی و در دو دانشکده دانشگاه فرهنگیان خراسانشمالی تحصیل میکنند.
وی درباره جذب نیرو از طریق ماده ۲۸ نیز اظهار کرد: آموزش و پرورش بر اساس تعداد نیروهای بازنشسته و نیاز مدارس، درخواست جذب نیروی جدید ارائه میکند و بخشی از نیروهای مورد نیاز از میان دانشآموختگان سایر دانشگاهها جذب خواهند شد.
رییس دانشگاه فرهنگیان خراسانشمالی گفت: ۲ هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل هفت طرح عمرانی، آموزشی، رفاهی و ورزشی این مرکز آموزش عالی در سال جاری جذب شد.
سیدجلال لنگری اظهار کرد: اعتبار جذبشده اکنون در حساب بانکی دانشگاه فرهنگیان است و با تخصیص هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر، روند تکمیل طرحهای عمرانی شتاب خواهد گرفت.
وی افزود: ساختمان استادسرا با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه تکمیل قرار دارد و ساختمان آموزشی به مساحت سه هزار و ۳۰۰ مترمربع نیز تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.