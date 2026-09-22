به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، لنگری گفت: دانشگاه فرهنگیان متناسب با ظرفیت خروجی خود و تعداد دانشجومعلمانی که دانش‌آموخته می‌شوند، نسبت به پذیرش دانشجوی جدید اقدام خواهد کرد تا چرخه تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش استمرار داشته باشد.

وی افزود: حدود ۳۰ هزار دانشجو دختر و پسر در ۳۳ مرکز شامل دانشگاه‌های دولتی، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور، فنی و حرفه‌ای، جامع علمی و کاربردی و فرهنگیان خراسان شمالی زیر نظر ۵۲۱ عضو هیات علمی تحصیل می‌کنند.

رییس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی با اشاره به پذیرش دانشجویان جدید، ادامه داد: ۱۵۱ دانشجومعلم برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در این مرکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند.

لنگری افزود: این دانشجویان از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه خواهند شد و در حال حاضر بیش از هزار و ۵۰۰ دانشجومعلم در هفت رشته تحصیلی و در دو دانشکده دانشگاه فرهنگیان خراسان‌شمالی تحصیل می‌کنند.

وی درباره جذب نیرو از طریق ماده ۲۸ نیز اظهار کرد: آموزش و پرورش بر اساس تعداد نیرو‌های بازنشسته و نیاز مدارس، درخواست جذب نیروی جدید ارائه می‌کند و بخشی از نیرو‌های مورد نیاز از میان دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها جذب خواهند شد.

رییس دانشگاه فرهنگیان خراسان‌شمالی گفت: ۲ هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل هفت طرح عمرانی، آموزشی، رفاهی و ورزشی این مرکز آموزش عالی در سال جاری جذب شد.

سیدجلال لنگری اظهار کرد: اعتبار جذب‌شده اکنون در حساب بانکی دانشگاه فرهنگیان است و با تخصیص هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر، روند تکمیل طرح‌های عمرانی شتاب خواهد گرفت.

وی افزود: ساختمان استادسرا با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه تکمیل قرار دارد و ساختمان آموزشی به مساحت سه هزار و ۳۰۰ مترمربع نیز تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.