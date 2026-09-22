رئیس‌جمهور پیش از عزیمت به نیویورک، با تشریح اهداف و برنامه‌های این سفر، گفت: حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصتی برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، تشریح واقعیت‌های منطقه و رساندن صدای ملت ایران به افکار عمومی جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان صبح امروز سه شنبه در نشست خبری پیش از عزیمت به نیویورک به منظور شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، با اشاره به شعار امسال این مجمع اظهار داشت: این مجمع با شعار «اعتماد» برگزار می‌شود؛ در حالی که در عمل، اصول و چارچوب‌های حقوقی و بین‌المللی، از جمله حقوق ملت‌ها و انسان‌ها، در مواردی به دلیل برخورداری برخی قدرت‌ها از ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.

رئیس جمهور افزود: با این حال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تریبون و جایگاهی است که می‌توان در آن، مظلومیت و در عین حال اقتدار ملت ایران را برای جهانیان تبیین کرد. در جریان این سفر نیز دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با سیاستمداران، شخصیت‌های فرهنگی و رسانه‌های مختلف خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم مواضع جمهوری اسلامی ایران و واقعیت‌های موجود را به گوش افکار عمومی جهان برسانیم.

پزشکیان با اشاره به شرایط و دشواری‌هایی که ملت ایران در طی مسیر اخیر تحمل کرده‌اند، تصریح کرد: ملت ایران با سربلندی از این شرایط عبور کرده است و این موضوع مایه افتخار است. با قدرت از مواضع خود در مجامع بین‌المللی دفاع خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم پیام واقعی ملت ایران را به جهانیان منتقل کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها، جفاها و سختی‌ها، با عزت و اقتدار ایستاده است و تا پای جان از کشور، مردم، باورها و اعتقادات خود دفاع خواهد کرد.

تشریح مواضع ایران درباره تحولات منطقه

پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره موضوعاتی که در دیدارها و گفت‌وگوهای این سفر مطرح خواهد شد، گفت: تشریح واقعیت‌های موجود، مظلومیت ملت ایران، جنایت‌های صورت‌گرفته در منطقه و روندهایی که به بی‌اعتمادی در عرصه بین‌المللی منجر شده، از جمله محورهای مورد توجه ما خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به سابقه بد عهدی و پیمان شکنی آمریکا در مذاکرات و توافقات انجام‌شده، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها در مسیر مذاکره قرار گرفته و توافقاتی نیز به امضا رسیده است، اما با وجود تعهدات صورت‌گرفته، شاهد بوده‌ایم که طرف مقابل به‌راحتی توافقات و تعهدات خود را زیر پا گذاشته‌اند؛ موضوعی که در برابر دیدگان افکار عمومی جهان رخ داده است.

پزشکیان ادامه داد: اگر به دنبال جهانی امن، همراه با صلح و آرامش هستیم، باید به حقوق انسان‌ها و ملت‌ها و همه ساکنان این کره خاکی احترام گذاشته شود. نمی‌توان با اتکا به زور، ملت‌ها را وادار به تمکین کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات غزه و دیگر نقاط منطقه گفت: آنچه در غزه، فلسطین، سوریه، یمن، ایران و دیگر نقاط رخ می‌دهد، باید در چارچوب واقعیات میدانی مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان هر اقدامی را با عنوان مقابله با تروریسم توجیه کرد.

پزشکیان افزود: حمله به غیرنظامیان، خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز عمومی، پرسش‌های جدی درباره ادعاهای مطرح‌شده درخصوص حقوق بشر ایجاد می‌کند. واقعیت‌های میدانی، فارغ از زبان و نحوه بیان، خود گویای بسیاری از مسائل است و افکار عمومی جهان این وقایع را مشاهده می‌کند. دانش آموزان بیگناه مینابی ما تروریست بودند؟ در جنایت لامرد آنها به تروریست ها حمله کردند؟ خانه ها و بیمارستانها و مراکز را می زنند با تروریست ها مشکل دارند؟

رئیس جمهور با اشاره به وضع مردم غزه اظهار کرد: جلوگیری از دسترسی مردم به غذا و آب و هدف قرار گرفتن زنان، کودکان و سالمندان، با ادعاهای مربوط به حقوق بشر سازگار نیست و این وضع نیازمند توجه جدی جامعه جهانی است.

محدودیت‌های رسانه‌ای مانع رساندن پیام ایران نخواهد شد

پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره جلوگیری از حضور تیم رسانه‌ای همراه هیئت ایرانی در این سفر و تأثیر آن بر اطلاع‌رسانی درباره مواضع ایران گفت: ممکن است تلاش‌هایی برای محدود کردن حضور رسانه‌ای ایران صورت گرفته باشد، اما تریبونی که در اختیار ما قرار دارد، امکان رساندن پیام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کند.

رئیس جمهور افزود: رسانه‌های متعددی در نیویورک حضور دارند و اگر بتوانیم پیام خود را به شکل مناسبی مدیریت و منتقل کنیم، امکان انعکاس مواضع ایران وجود خواهد داشت.

پزشکیان ادامه داد: محدودیت‌های ایجادشده را می‌توان نشانه‌ای از نگرانی برخی طرف‌ها نسبت به دیده و شنیده شدن واقعیت‌های مربوط به تحولات منطقه دانست.

تلاش برای اعمال فشار بر ایران به حوزه رسانه محدود نیست

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فشارهای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این تلاش‌ها صرفاً به اقدامات رسانه‌ای محدود نمی‌شود. برخی طرف‌ها تا جایی که بتوانند مسیر‌های مختلف را برای افزایش فشار بر ملت ایران دنبال می‌کنند تا کشور را به تسلیم وادار کنند.

پزشکیان افزود: هنگامی که فشار‌های نظامی نتوانست اهداف مورد نظر آنها را محقق کند، تلاش‌هایی در حوزه‌های دیگر از جمله ایجاد محدودیت، فشار اقتصادی و سیاسی، ایجاد اختلافات داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت برخی رسانه‌ها و جریان‌های مختلف برای ایجاد شکاف در جامعه دنبال شد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: هدف این اقدامات، استفاده از نقاط ضعف احتمالی و ایجاد فشار از درون برای تضعیف انسجام ملی است؛ اما با اتکا به خداوند متعال، رهبری مقام معظم رهبری و وحدت و انسجام موجود در کشور، در برابر این تلاش‌ها ایستادگی خواهیم کرد.

پزشکیان در پایان ابراز امیدواری کرد سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، تشریح واقعیات منطقه و انتقال پیام ملت ایران به افکار عمومی جهان باشد.