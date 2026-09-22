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معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل قطار شهری مشهد- گلبهار تا پایان امسال اختصاص می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شهرام ملکی با تشریح آخرین وضعیت اعتبارات تملک دارایی طرح خای ریلی شهرهای جدید گفت: در دو سال گذشته، مجموعاً یک هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای دو پروژه اولویتدار قطار شهری گلبهار - مشهد و اصفهان - بهارستان در نظر گرفته شده بود.
وی با اشاره به صدور موافقتهای اصولی لازم، تصریح کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای جدید، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح متروی بهارستان و معادل همین مبلغ نیز برای تکمیل خط متروی مشهد به گلبهار اختصاص یافته است که این اعتبارات از طریق همکاری با بانکهای ملی و ملت تأمین و تزریق خواهد شد.
آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و تکمیل مسکن مهر
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به تعهدات این وزارتخانه در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸۲۷ هزار واحد مسکونی در تعهد شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد که از این تعداد، ۱۴۲ هزار واحد (معادل ۱۸ درصد) به طرح «نهضت ملی مسکن» اختصاص یافته است.
ملکی درباره پرونده مسکن مهر نیز افزود: ۲۶ هزار و ۱۹۴ واحد مسکن مهر در شهرهای جدید همچنان ناتمام باقی مانده است که از این میان، ۱۶ هزار واحد در مرحله ساخت و ۹ هزار و ۹۰۰ واحد در مرحله رفع نقص قرار دارند.
وی تأکید کرد: برای تکمیل این طرح ها به ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که مقرر شده از محل مولدسازی داراییهای شهرهای جدید تأمین شود.
حمایت ۱۵ هزار میلیارد تومانی از دهکهای اول تا چهارم
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر لزوم حمایت از متقاضیان کمدرآمد در طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: ۳۷ هزار و ۴۷۲ متقاضی در دهکهای یک تا چهار شناسایی شدهاند که برای تأمین تسهیلات قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای هر یک از این افراد، به ظرفیتی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز است.
به گفته این مقام مسئول، طی دو سال گذشته ۵.۱ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای رفع چالشهای زیرساختی در شهرهای پردیس، پرند و مهستان هزینه شده است که بخش عمده آن (۹۰ درصد) به شهر پردیس اختصاص یافته و منجر به بهرهبرداری از ۹ هزار واحد مسکونی در این شهر شده است.