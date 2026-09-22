به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از اجرای طرح کارت نشاط برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و بهسازی و تجهیز مدارس استان در قالب طرح شهید عجمیان خبر داد.

فضلی در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد گفت: یکی از برنامه‌های قرارگاه عدالت تربیتی در مازندران، اجرای طرح کارت نشاط با هدف حمایت از دانش‌آموزان و اولیای خانواده‌های مشمول و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی آنان از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: اولیای دانش‌آموزان دهک‌های یک تا چهار می‌توانند با مراجعه به سامانه جهش بانک ایران‌زمین برای ثبت‌نام اقدام کنند و فرآیند ثبت‌نام در این سامانه در ۹ مرحله انجام می‌شود.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: اطلاع‌رسانی مراحل ثبت‌نام از طریق کانال‌ها و بستر‌های اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش انجام شده و اولیایی که در فرآیند ثبت‌نام با مشکل مواجه شوند، می‌توانند با مراجعه به مدیران مدارس، مراحل ثبت‌نام را با همراهی مدرسه انجام دهند.

فضلی تأکید کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، حفظ کرامت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان است و حمایت‌های در نظر گرفته‌شده به صورت فصلی به حساب دانش‌آموزان مشمول واریز خواهد شد.

وی همچنین از مشارکت خیران در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند استقبال کرد و گفت: خیرین می‌توانند از طریق سامانه یا شماره حساب‌های اعلام‌شده در پوستر‌های اطلاع‌رسانی، کمک‌های خود را واریز کنند.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: خیرین می‌توانند هنگام واریز وجه، نام استان مازندران، شهرستان و مدرسه مورد نظر خود را در بخش توضیحات فیش واریزی درج کنند تا کمک‌های آنان با رعایت موازین و حفظ شأن و کرامت دانش‌آموزان به افراد مورد نظر اختصاص یابد.

فضلی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های عمرانی و تجهیز مدارس در قالب طرح شهید عجمیان اشاره کرد و گفت: در این طرح، ۲ هزار و ۲۰ کلاس درس در ۳۸۴ مدرسه استان مورد فعالیت، بهسازی و تعمیر قرار گرفته است.

وی نقش گروه‌های جهادی و مجموعه آموزش و پرورش را در اجرای این طرح مهم دانست و افزود: این اقدامات با مشارکت و حمایت گروه‌های جهادی، معلمان، مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان انجام شده است.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: قرارگاه عدالت تربیتی استان برنامه‌های متنوعی را با محوریت عدالت آموزشی، بهبود فضا‌های آموزشی، حمایت از دانش‌آموزان و حفظ کرامت آنان دنبال می‌کند و طرح کارت نشاط یکی از برنامه‌های حمایتی این قرارگاه در استان است.