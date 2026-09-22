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مردم شهرستان دماوند در دویست و پنجمین شب متوالی حضور در خیابانها، با تجمعی باشکوه در پی شهادت رهبر انقلاب، بر استمرار مسیر مقاومت و پشتیبانی مطلق از نظام و نیروهای مسلح تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان دماوند امروز میزبان حضور پرشور مردمی بود که در دویست و پنجمین شب خونخواهی رهبر شهید، بار دیگر اراده خود را برای صیانت از امنیت و منافع ملی به نمایش گذاشتند.
حاضران در این اجتماع باشکوه، استمرار حضور در خیابانها را رسالتی اجتماعی و نمادی از اتحاد ملی در برابر توطئههای دشمنان دانستند. شرکتکنندگان تأکید کردند که این پایداری مردمی، در کنار صلابت نیروهای مسلح، عاملی بازدارنده در برابر هرگونه تهدید خارجی است و نشان میدهد که ملت ایران تا آخرین قطره خون خود در مسیر صیانت از وطن ایستاده است.
در این تجمع، یاد و خاطره رهبر شهید گرامی داشته شد و حاضران، تداوم این حماسهها را گواهی بر پیوند ناگسستنی میان ملت و رهبری دانستند که در برابر هرگونه فشار خارجی، انسجام و وحدت ملی را تنها راه پیروزی میدانند.