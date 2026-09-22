رزمایش بزرگ دیدار و سرکشی از ۷۰۰ خانواده معظم شهید در استان ایلام، همزمان با اولین روز هفته دفاع مقدس و با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛در نخستین روز از هفته دفاع مقدس، آیین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و غبارروبی از مزار شهید گمنام استانداری ایلام با حضور استاندار و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

همزمان با این مراسم، رزمایش بزرگ دیدار و سرکشی از ۷۰۰ خانواده معظم شهید در سطح استان با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران و مشارکت دستگاه‌های اجرایی آغاز به کار کرد.

در این پویش معنوی و حماسی، مسئولان و مدیران استانی در قالب تیم‌های مختلف با حضور در منزل خانواده‌های معزز شهدا، به بصیرت و مقاومت اسوه‌های صبر و پایداری ادای احترام خواهند کرد.