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رزمایش بزرگ دیدار و سرکشی از ۷۰۰ خانواده معظم شهید در استان ایلام، همزمان با اولین روز هفته دفاع مقدس و با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛در نخستین روز از هفته دفاع مقدس، آیین تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و غبارروبی از مزار شهید گمنام استانداری ایلام با حضور استاندار و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.
همزمان با این مراسم، رزمایش بزرگ دیدار و سرکشی از ۷۰۰ خانواده معظم شهید در سطح استان با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران و مشارکت دستگاههای اجرایی آغاز به کار کرد.
در این پویش معنوی و حماسی، مسئولان و مدیران استانی در قالب تیمهای مختلف با حضور در منزل خانوادههای معزز شهدا، به بصیرت و مقاومت اسوههای صبر و پایداری ادای احترام خواهند کرد.