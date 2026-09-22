به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.محمدعلی طالبی درگفتگوی خبری بیان کرد:منطقه ویژه اقتصادی جازموریان پس از ۲۰ سال توقف وارد مرحله اجرایی شده و طرح انتقال آب خلیج فارس نیز که مدتی متوقف بود، طی دو ماه آینده به مرحله بهره‌برداری و انتقال آب خواهد رسید.

استاندار کرمان از اجرای حدود ۴۰۰ همت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان خبر داد و گفت: عمده این طرح‌ها در حوزه انرژی خورشیدی، فرآوری مواد معدنی و فرآوری محصولات کشاورزی متمرکز است.

وی با بیان اینکه کرمان با ۴.۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، در جایگاه نخست کشور قرار دارد، عنوان کرد: از این میزان تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون دلار در شرایط سخت کنونی جذب شده است.

استاندار کرمان با اشاره به طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: رویدادمحوری یکی از راهبرد‌های این طرح است و در همین راستا چندین جشنواره ملی و رویداد ورزشی در استان برگزار شده است. همچنین تلاش داریم کرمان را به‌عنوان «شهر رویدادها» معرفی کنیم.

طالبی با اشاره به برنامه‌های سه ماه آینده استان گفت: در این مدت آب خلیج فارس به شهر کرمان خواهد رسید و چند ابرپروژه اقتصادی در کرمان و شهرستان‌های مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسد. پیشتازی کرمان در حوزه انرژی خورشیدی و اجرای نهضت مدرسه‌سازی نیز دنبال خواهد شد.