همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۲ هزار بسته تحصیلی، میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار مشگین‌شهر توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، ۲ هزار بسته تحصیلی با همت کمیته امداد و با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان مشگین شهر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

این بسته‌های تحصیلی با هدف کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان تحت حمایت و کاهش بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به خانواده‌های نیازمند در آستانه بازگشایی مدارس تهیه و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

در این مراسم، مسئولان حاضر بر اهمیت حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه مناسب برای حضور آنان در مدارس تأکید کردند و این اقدام را گامی در جهت تقویت عدالت آموزشی و حمایت از خانواده‌های نیازمند دانستند.

فرماندار شهرستان مشگین شهر نیز با قدردانی از تلاش‌های کمیته امداد و همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی و مجموعه‌های محلی در اجرای این طرح، اظهار کرد: حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز آنان برای آغاز سال تحصیلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های کم‌برخوردار را کاهش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن فرصت‌های برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان افزود: دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده جامعه هستند و حمایت از آنان، به‌ویژه دانش‌آموزانی که به دلیل شرایط اقتصادی خانواده با محدودیت‌هایی مواجه هستند، نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول است.

فرماندار مشگین شهرهمچنین بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی، خیران و مجموعه‌های مردمی برای پشتیبانی از دانش‌آموزان نیازمند تأکید کرد و گفت: تأمین اقلام و ملزومات تحصیلی می‌تواند در کنار سایر حمایت‌های آموزشی و اجتماعی، زمینه حضور مطلوب‌تر دانش‌آموزان در مدارس را فراهم کند.