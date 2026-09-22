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مردم شهرستان اسلامشهر در دویست و پنجمین شب متوالی حضور در خیابانها، با تجمعی باشکوه، استمرار حضور مردمی را عاملی بازدارنده در برابر توطئههای دشمن و نشانه پشتیبانی مطلق ملت از نظام، رهبری و نیروهای مسلح دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدانهای اسلامشهر امروز شاهد حضور پرشور مردمی بود که در دویست و پنجمین شب خونخواهی رهبر شهید، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی ملت و نظام تأکید کردند.
حاضران در این اجتماع پرشکوه که با همراهی اعضای خانواده در خیابانها به میدان آمدند، حضور مداوم ایرانیان را یک «رسالت اجتماعی» توصیف کردند. شرکتکنندگان تأکید کردند که این پایداری مردمی، سدی استوار و عاملی بازدارنده است که مانع از هرگونه جسارت دشمن برای بازگشت به مرز و بوم کشور میشود.
در این تجمع، حضور خانوادهها و نسل جوان به عنوان نمادی از انتقال فرهنگ مقاومت به نسلهای آینده مورد توجه قرار گرفت و حاضران، تداوم این حضور را گواهی بر حمایت همهجانبه ملت ایران از اقتدار نیروهای مسلح و رهبری در مسیر صیانت از امنیت ملی دانستند.