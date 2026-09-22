مردم غیور شهرستان قرچک در دویست و پنجمین شب متوالی حضور در خیابان‌ها، با تجمع در میدان امام خمینی، بر لزوم پیشرفت کشور از طریق تقویت فرهنگ کار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی شهرستان قرچک بار دیگر شاهد حضور پرشور و شعوری بود که در دویست و پنجمین شب حماسه خیابانی، پیام پایداری و همدلی خود را مخابره کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، مسیر پیشرفت کشور را در گرو رعایت مؤلفه‌هایی، چون تقویت فرهنگ کار، ترویج مصرف کالا‌های ایرانی و مواسات با نیازمندان دانستند. در این اجتماع مردمی، بر اهمیت امیدآفرینی، پرهیز از ناامیدی و صرفه‌جویی در منابع ملی به عنوان ابزار‌های مقابله با فشار‌های خارجی تأکید شد. این حضور گسترده، نشان‌دهنده اراده مردم قرچک برای ایفای نقش فعال در صیانت از منافع ملی و حمایت از پیشرفت میهن است.