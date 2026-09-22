مردم شهرستان ری در دویست و پنجمین شب متوالی، بار دیگر با اجتماع در میدان شهر ری، بر اتحاد و انسجام ملی در کنار نیروهای مسلح برای صیانت از امنیت و منافع ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهر ری بار دیگر شاهد حضور پرشور مردمی بود که در دویست و پنجمین شب متوالی، پیام پایداری خود را در کنار نیروهای جان‌برکف مسلح کشور مخابره کردند. این حضور گسترده، گواهی بر این حقیقت است که ملت ایران برای پاسداری از امنیت ملی، تا هر زمان که نیاز باشد در میدان خواهند ماند.

در این اجتماع، «وحدت ملی» به عنوان رکن مرکزی گفتمان مقاومت ایرانیان در برابر دشمنان آمریکایی-صهیونیست مورد تأکید قرار گرفت. علاوه بر جنبه‌های امنیتی، این جنبش مردمی بر لزوم پیشرفت کشور از طریق تقویت فرهنگ کار، ترویج مصرف کالاهای داخلی و مواسات با نیازمندان تأکید دارد.

مسئولان حاضر در این مراسم، مؤلفه‌هایی چون مسئولیت‌پذیری اجتماعی، امیدآفرینی و صرفه‌جویی در منابع را به عنوان مکمل‌های ضروری گفتمان مقاومت معرفی کردند که در کنار هم، مسیری روشن برای پیشرفت و پیروزی میهن فراهم می‌آورد.