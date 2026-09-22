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سازمان هواشناسی درباره بارشهای سنگین از ۲۰ مهرماه در کشور هشدار میدهد و با توجه به تجربه دمای ۳ تا ۶ درجه بیش از نرمال تا اواخر این ماه، پیشگیری از گرمازدگی گروههای حساس را توصیه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از ۳۰ شهریور تا ۵ مهر، بیشتر مناطق کشور با کمبارشی و دمای ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال مواجه هستند. مرکز و نیمه جنوبی کشور عمدتاً بدون بارش خواهند بود.
از ۶ تا ۱۲ مهر، آغاز تغییرات در زاگرس پیشبینی شده است، بهگونهای که شروع بارشهای بیش از نرمال در شمال غرب و زاگرس شمالی، احتمال بارش انباشته ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر در این مناطق پیشبینی میشود.
از ۱۳ تا ۱۹ مهر چتر بارشی گسترش مییابد. بارش در استانهای زاگرس، دامنه جنوبی البرز و شمال شرق فراتر از نرمال خواهد بود و بارش در سایر مناطق به وضعیت نرمال میرسند.
آغاز دوره پربارش و خنک
از ۲۰ تا ۲۶ مهر هشدار بارشهای سنگین مطرح است. اوج بارشها در زاگرس شمالی و میانی با احتمال بارش انباشته ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر پیشبینی شده و مدیریت روانآبها در این هفته حیاتی است.
از ۲۷ مهر تا ۳ آبان نیز بارشها کاهش دما و بارش فراگیر را به همراه خواهد داشت. بارش در سراسر کشور فراگیر میشود و دمای غرب کشور به دلیل شدت بارش یک تا سه درجه سلسیوس کمتر از نرمال خواهد شد.
به توصیه سازمان هواشناسی هنگام بارندگی در نوار شمالی و مناطق زاگرس نیز از حضور در ارتفاعات، کنار درختان منفرد و مسیرها جدا خودداری شود.
سحر تاجبخش - رییس سازمان هواشناسی - نیز به وقوع النینو اشاره میکند و میگوید: چشمانداز بارش برای ماههای سپتامبر تا نوامبر (۱۰ شهریور تا ۱۰ آبان) الگوی کلاسیک النینو را نشان میدهد که افزایش احتمال بارشهای فراتر از حد نرمال را در پی دارد.
وی حاکمیت النینو را به معنای وقوع فاجعه نمیداند و بر آیندهنگری و پیشبینی دقیقی برای حفظ جان و معیشت مردم تاکید و اظهار میکند: ما دانش و ابزارهای لازم را در اختیار داریم تا از تبدیل خطرات ناشی از النینو به بحران جلوگیری کنیم بنابراین باید با هم متحد شویم و همکاری کنیم تا اطمینان حاصل کنیم کسانی که تحت تأثیر این شرایط اقلیمی خاص در سراسر جهان قرار میگیرند، از قلم نمیافتند.
با توجه به اینکه پدیده النینو با اطمینان بالا، حداقل تا اوایل سال ۲۰۲۷ (زمستان سال جاری) ادامه مییابد و چشمانداز کلی حاکی از شرایط گرمتر و احتمال بیشتر بارشهای پاییزی در بخشهایی از جنوب غربی آسیاست، لزوم مقابله با تنش گرمایی در شرق و مرکز افزایش پیدا میکند.
با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی نسبت به تجربه دمای ۳ تا ۶ درجه بیش از نرمال تا پایان مهرماه، پیشگیری از گرمازدگی و کمآبی بدن برای گروههای حساس سالمندان و کودکان باید در اولویت قرار بگیرد.
لزوم مدیریت هوشمند کشاورزی
با توجه به ضرورت مدیریت آبیاری و کنترل آفات، در مناطق مرکزی و شرقی به دلیل تداوم گرما، آبیاری در ساعات خنک و پایش آفات گرماپسند ضروری است.
به منظور آمادگی برای بهرهبرداری از بارشهای موثر در غرب و زاگرس، پاکسازی زهکشها، بررسی آبراههها و شناسایی نقاط مستعد فرسایش خاک پیش از آغاز بارشهای سنگین مهرماه انجام شود.