وزیر امور خارجه پس از ورود به نیویورک در تماس تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در راس یک هیات دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در بدو ورود به صورت تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت‌و‌گو کرد.

در این گفتگوی تلفنی درباره موضوعات دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و مساعی دبیرکل سازمان برای پیشبرد صلح و امنیت بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.