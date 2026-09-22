رئیس جمهور اوکراین در اظهاراتی اعلام کرد: کی‌یف در صورت موافقت روسیه با آتش‌بس بدون قید و شرط، آماده است درگیری‌ها در امتداد خط تماس فعلی را متوقف کرده و وارد مسیر مذاکرات دیپلماتیک شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه خبری «سی‌بی‌سی» گفت: اگر روسیه برای برقراری آتش‌بس آماده باشد، اوکراین نیز آماده است تا بدون هیچ شرط دیگری فقط آتش‌بس را پذیرفته و وارد مذاکرات شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، درگیری‌ها در امتداد خط تماس متوقف و موضوع از طریق میانجیگری برخی کشور‌های طرف مذاکره به مسیر دیپلماتیک منتقل خواهد شد.

رئیس جمهور اوکراین در ادامه با بیان اینکه اگر روسیه پس از آن تصمیم بگیرد که به جنگ ادامه دهد، این انتخاب خود مسکو خواهد بود، خاطرنشان کرد:، اما توقف جنگ بدون تلفات بیشتر و حرکت به سمت یک راه‌حل دیپلماتیک گزینه بهتری است.

بر اساس این گزارش، اظهارات زلنسکی در حالی مطرح شده است که تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد.