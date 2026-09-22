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چند کافه و کافیشاپ دیگر بهدلیل فعالیت غیرمجاز و عدم رعایت شئونات اسلامی و موازین بهداشتی در اردبیل مهروموم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، محسن امامی، نماینده دادستان مرکز استان اردبیل، با اعلام خبر پلمب چند کافه و کافیشاپ دیگر اظهار کرد: با دستور دادستان مرکز استان و حضور میدانی نماینده ویژه دادستانی، چند کافه و کافیشاپ زیرزمینی به دلیل نداشتن پروانه فعالیت و عدم رعایت شئونات اسلامی و موازین بهداشتی شناسایی و پلمب شد.
وی با اشاره به اقدامات گردانندگان این مراکز افزود: گردانندگان مراکز مذکور با انتشار تصاویر مغایر با عفت عمومی در فضای مجازی، نوجوانان و جوانان را برای حضور در محل ترغیب مینمودند که این امر با برخورد قانونی مواجه شد.
نماینده دادستان مرکز استان اردبیل ادامه داد: بنا بر تأکید دادستان مرکز استان، طرحهای ویژه بازرسی از صنوف و نظارت بر اماکن و همچنین رصد و پایش فضای مجازی با جدیت در حال انجام و اجرا است.
امامی یادآور شد: برخورد با فعالیتهای غیرمجاز و واحدهای صنفی متخلف در چارچوب قانون و باهدف صیانت از شئونات اسلامی و سلامت جامعه ادامه خواهد داشت و هیچ اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.