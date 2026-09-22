به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده (ال نینو) در فصل پاییز و احتمال بارندگی‌های شدید و وقوع سیل در برخی مناطق استان به علت کوهستانی بودن گفت: همه مسئولان باید با تدبیر و اقدامات پیشگیرانه تلاش کنند تا بارندگی موجب شادی مردم شود و به منازل و اموال آنها آسیب نرسد.

او همچنین با تاکید بر ادامه فعالیت‌های واحد‌های تولیدی و اقتصادی و رونق بازار و کالا‌های اساسی حتی در صورت ادامه جنگ و تهدیدات جدید دشمن، افزود: سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه‌ها باید با قوت فعالیت خود را آغاز کنند و در مراسم بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها باید شرایط فعلی کشور، رهبر شهید و شهدای دو جنگ اخیر برای دانش آموزان و دانشجویان تبیین شود.

یوسفیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم با اشاره به اینکه از ۲۵ شهر در معرض آسیب سیل در استان، ۱۲ شهر با اجرای طرح‌هایی ایمن شده و مابقی هم در حال اجراست، گفت: دهیاری‌های که احتمال وقوع روان آب در آنها بالاست باید شناسایی و به سرعت اقدامات لازم برای ایمن سازی در آنها انجام شود.

حسینی شهردار همدان هم از اجرای ۳۲ طرح با ۳۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای جمع آوری آب‌های سطحی و رفع خطر مناطق آسیب پذیر در شهر همدان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها خطرات سیلاب در این شهر کاهش یافته است.