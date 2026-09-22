به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پاسدار مصطفی شیبانی گفت: این برنامه‌ها با محوریت تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در مساجد، مدارس، محلات، پایگاه‌های بسیج و میادین تجمعات شبانه مردم برگزار می‌شود.

وی از مردم شهرستان برای حضور در این برنامه‌ها و گرامیداشت یاد و راه شهیدان دعوت کرد.