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فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان بهارستان از برپایی ۱۸۰ برنامه فرهنگی و جهادی، شامل ۱۵۰ برنامه محلهمحور و ۳۰ برنامه شاخص شهرستانی در ایام دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پاسدار مصطفی شیبانی گفت: این برنامهها با محوریت تبیین ارزشهای دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در مساجد، مدارس، محلات، پایگاههای بسیج و میادین تجمعات شبانه مردم برگزار میشود.
وی از مردم شهرستان برای حضور در این برنامهها و گرامیداشت یاد و راه شهیدان دعوت کرد.