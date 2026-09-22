ماندانا دهقان با کسب جایگاه چهاردهم رقابت‌های دوچرخه سواری در ماده استقامت جاده، به کار خود در بازی‌های آسیایی پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های دوچرخه سواری بازی‌های آسیایی ناگویا، ماندانا دهقان تنها زن دوچرخه سوار کشورمان در این رقابتها، صبح امروز در ماده استقامت جاده در بین ۴۱ رکابزن چهاردهم شد.

این ماده در مسافت ۹۰.۴ کیلومتر و با حضور ۴۱ رکابزن برگزار شد که ماندانا دهقان در نهایت با زمان ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه به عنوان نفر چهاردهم از خط پایان عبور کرد.

در این ماده نمایندگان چین، افغانستان و هنگ کنگ اول تا سوم شدند.

دهقان در تایم تریل انفرادی سیزدهم شده بود و اینگونه به کار خود در بازی‌های آسیایی پایان داد.