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همزمان با بازگشایی مدارس، ۳۹ هزار بسته نوشتافزار با همت خیرین، نیکوکاران و کمیته امداد امام خمینی (ره) و با مشارکت دولت در چهارمحال و بختیاری آماده و به شهرستانهای استان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار گفت: این بستهها برای حمایت از دانشآموزان بیبضاعت و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به شهرستانهای استان ارسال شده است.
جعفر مردانی افزود: ۲۷ هزار بسته از این تعداد سهم دولت و مابقی با تلاش خیرین و نیکوکاران تهیه شده است.
به گفته وی، امید میرود در ۶ ماه آینده نیز ماهانه از سوی خیرین، نیکوکاران، کمیته امداد و دولت بستههایی حمایتی برای دانشآموزان و جمعیت زیرپوشش این نهاد تهیه و توزیع شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: جشن عاطفهها و توزیع نوشتافزار سنتی نیکو است که در چهار دهه گذشته به همت کمیته امداد کشور، خیرین و نیکوکاران برای اول مهر طراحی شده و هدف آن جمعآوری کمکهای مردمی برای دانشآموزان نیازمند در زمینه نوشتافزار و پوشاک است.
علیرضا بابایی افزود: از ابتدا امسال در قالب طرحهای مختلف حمایتی کمکهای درمانی، عمرانی و معیشتی به جامعه هدف انجام شد و اجرای این طرحهای حمایتی تا پایان سال نیز در قالب بستههای مختلف با کمک گروههای جهادی و مراکز نیکوکاری این خدمات ارائه میشود.
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: در این مراسم ۳۹ هزار بسته در قالب ۱۴ کاروان به نیت ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان توزیع شد.
بابایی افزود: همچنین کمکهای پوشاک، کفش و متفرقه به نیت ۱۶۸ کودک مظلوم مدرسه میناب و ۴۰ شهید استان در جنگ تحمیلی میان دانشآموزان نیازمند توزیع میشود.
وی گفت: جشن عاطفهها فرصتی برای همدلی و مشارکت مردم نیکوکار در تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند است و کمکهای جمعآوریشده در این پویش برای تهیه لوازم و ملزومات تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت و سایر دانشآموزان نیازمند هزینه میشود.
به گفته وی، مشارکت در جشن عاطفهها به صورت حضوری و غیرحضوری امکانپذیر است و مردم نیکوکار استان میتوانند با مراجعه به ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر چهارمحال و بختیاری در این پویش مشارکت کنند و همچنین شمارهگیری کد دستوری #038*8877*، واریز کمکهای نقدی به شماره حساب ۰۴۱۲-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ از دیگر راههای مشارکت در این امر خیر است.
سال گذشته مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم در جشن عاطفهها به ۷۲ میلیارد ریال بود.