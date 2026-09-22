مسابقات تفنگ ۱۰ متر میکس بازی‌های آسیایی برگزار شد و تیم میکس ایران نتوانست جواز حضور در فینال مسابقات را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه مسابقات تیراندازی با تفنگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در بخش تفنگ ۱۰ متر میکس امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور تیم دو نفره ایران شامل امیرمحمد نکونام و شرمینه چهل امیرانی به مصاف حریفان خود رفتند.

امیرمحمد نکونام در این مسابقه ۳۱۶.۲ و شرمینه چهل‌امیرانی ۳۱۲.۸ امتیاز به دست آوردند و در مجموع تیم دو نفره ایران موفق به کسب امتیاز ۶۲۹.۰ شد و در جایگاه هفتم قرار گرفت ولی در پایان مسابقه و بعد از تست تجهیزات ورزشکاران شرمینه چهل امیرانی به دلیل سختی لباس دیسکالیفه شد و جایگاه هفتمی از ایران گرفته شد.

در این بخش تیم‌های چین با ۶۳۸.۹، هند با ۶۳۴.۶، کره جنوبی با ۶۳۳.۲ و ژاپن با ۶۳۱۰۴ امتیاز راهی فینال شدند.

لازم به ذکر است که ورزشکار ویتنام نیز که به فینال راه پیدا کرده بود به دلیل دیسکالیفه شدن از جدول کنار رفت.