بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛
صعود کاتای تیمی بانوان به فینال
کاتای تیمی بانوان ایران به فینال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، امروز سهشنبه در سومین روز از رقابتهای کاراته بیستمین دوره بازیهای آسیایی در ناگویا، کاراته ایران روز شلوغی را دارد. سه نماینده در کومیته و همچنین کاتای تیمی بانوان، در این روز روی تاتامی میروند.
بر این اساس، کاتای تیمی بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، زینبالسادات حسینی و سپیده امینی در دور نخست مقابل تایلند به برتری قاطع دست یافت.
سپس تیم ایران در نیمهنهایی برابر فیلیپین صاحب برتری شد تا جواز حضور در فینال را کسب کند.
کاتای تیمی بانوان ایران از حدود ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز برای کسب مدال طلا و در دیداری سخت به مصاف ویتنام میرود.