به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متقاضیان تا پایان امروز می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir ثبت‌نام کنند. این آزمون شامل بخش‌های شنیداری (Listening)، گرامر و ساختار (Grammar & Structure) و درک مطلب (Reading Comprehension) است و نتیجه آن در مواردی مانند احراز توانایی زبان انگلیسی داوطلبان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و برخی فرآیند‌های دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمون زبان msrt جمعه ۱۷ مهر برگزار می‌شود.