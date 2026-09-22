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مهلت نامنویسی در دومین دوره آزمون زبان MSRT امروز به پایان می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متقاضیان تا پایان امروز میتوانند با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir ثبتنام کنند. این آزمون شامل بخشهای شنیداری (Listening)، گرامر و ساختار (Grammar & Structure) و درک مطلب (Reading Comprehension) است و نتیجه آن در مواردی مانند احراز توانایی زبان انگلیسی داوطلبان دورههای تحصیلات تکمیلی و برخی فرآیندهای دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.
آزمون زبان msrt جمعه ۱۷ مهر برگزار میشود.